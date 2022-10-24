В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
34 минуты назад

В трех округах Москвы разместят новые постаматы

Москва24

В столице стартовала реализация городского проекта "Московский постамат". Новые аппараты доставки будут находиться в подъездах жилых домов и на придомовых территориях в Центральном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

В трех округах Москвы разместят новые постаматы
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благодаря проекту горожанам не нужно будет ждать курьера и посещать пункт выдачи заказов. Также решение позволит увеличить спрос на электронную коммерцию и услуги логистики. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса посредством проекта смогут оказывать бытовые услуги.

"Пользователи положительно оценили такой формат, устройства подтвердили свою безопасность и удобство в использовании. По итогам испытаний принято решение о развитии сети. А к 2025 году планируем увеличить количество подключенных к проекту устройств до 10 тысяч", – цитирует главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в одну точку, где установлен постамат, можно будет направить доставку с нескольких интернет-платформ. В будущем это предоставит возможность объединить некоторые сети в одну. В перспективе через постаматы можно будет отправлять одежду в химчистку или обувь в ремонт, а также возвращать продукцию.

В зданиях, где специалисты установят подобные пункты, для начала объявят собрания собственников.

В июне жителям Москвы рассказали, как они смогут получать посылки с помощью сети постаматов. Аппараты планировали установить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители