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56 минут назад

В Москве пройдет выставка похоронной индустрии «Некрополь-2022»

Москва меняется

В Экспоцентре на Красной Пресне 1 ноября откроется международная выставка погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства «Некрополь-2022».

В Москве пройдет выставка похоронной индустрии «Некрополь-2022»
Фото:  © Marek Studzinski / Unsplash © Marek Studzinski / Unsplash

Посетить выставку можно, получив бейдж посетителя после регистрации на сайте Экспоцентра. 1 и 2 ноября — деловые дни, билет стоит 2000 рублей, либо общий на 2 дня — 3000. 3 ноября посещение по регистрации бесплатное.

Профессионалы дадут мастер-классы для коллег. В ходе круглых столов специалисты отрасли обменяются опытом. В программе — показ траурной моды, ритуальное действо «Похороны Клеопатры», конкурсы по бальзамированию и онлайн-экскурсии по некрополям. Особое внимание уделено важности сохранения исторической памяти, благоустройства захоронений заслуженных граждан. Полная программа на сайте.

Красоту погребальной церемонии можно оценить, став ее главным героем еще при жизни. В России появилась услуга по инсценировке своих похорон. Уставшего от повседневной суеты человека положат в гроб и опустят в яму на кладбище. По мнению организаторов, это поможет вновь начать ценить жизнь.

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