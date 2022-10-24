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1 час назад

Выставка в рамках акции «Ночь искусств» пройдет в музее Есенина

Префектура Центрального административного округа г. Москвы

В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» в доме-музее Сергея Есенина 4 ноября пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства.

Выставка в рамках акции «Ночь искусств» пройдет в музее Есенина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На экспозиции будут представлены работы, выполненные в разнообразных художественных стилях и из различных материалов, в том числе из бисера и ниток. Все экспонируемые предметы подготовят участники секции «Фантазия» под руководством Лауры Ляскиной.

Стоит отметить, что вход на мероприятие будет бесплатным. Всем желающим необходимо заранее приобрести электронные билеты на сайте культурного учреждения.

Выставка пройдет по адресу: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2. Начало в 18:00.

Новости Москвы,Сергей Есенин,
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