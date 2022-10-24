Выставка в рамках акции «Ночь искусств» пройдет в музее Есенина

В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» в доме-музее Сергея Есенина 4 ноября пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства.
На экспозиции будут представлены работы, выполненные в разнообразных художественных стилях и из различных материалов, в том числе из бисера и ниток. Все экспонируемые предметы подготовят участники секции «Фантазия» под руководством Лауры Ляскиной.
Стоит отметить, что вход на мероприятие будет бесплатным. Всем желающим необходимо заранее приобрести электронные билеты на сайте культурного учреждения.
Выставка пройдет по адресу: Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2. Начало в 18:00.