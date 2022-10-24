Лекции и мастер-класс пройдут в Музее транспорта Москвы

Три познавательных мероприятия пройдут в Музее транспорта Москвы 27, 28 и 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, 27 октября в 19:00 в музее начнется лекция «Транспортные интерьеры», где посетителям расскажут, как менялось внутренне оформление железнодорожных вагонов, машин, автобусов и воздушного транспорта.

— Для самых мечтательных 28 октября будет лекция «Беспилотный наземный транспорт» с руководителем управления по транспорту Фонда «Сколково» Кириллом Жанайдаровым. А 29 октября на «Студии автомоделирования» (7+) ребята создадут из экоконструктора свои макеты машин, — добавили в пресс-службе.

В Telegram-канале дептранса также отметили, что участие в мероприятиях бесплатное.