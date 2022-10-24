В Москве подвели итоги «Климатических диалогов»

Вопросы адаптации российских регионов к климатическим изменениям, повышение ответственности корпораций, развитие «зеленого» строительства и «зеленого» транспорта обсудили в Москве участники «Климатических диалогов».
Экспертная площадка «Климатические диалоги» была организована при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. К диалогам 18–19 октября в онлайн и офлайн форматах присоединились более двух тысяч человек.
В принятую по итогам мероприятия резолюцию вошли предложения экспертов, направленные на выработку совместных подходов по развитию и внедрению новых «зеленых» технологий и снижению выбросов парниковых газов.
«Климатические обсуждения проводятся пятый год подряд. За последние несколько лет появилось экологическое законодательство, создаются карбоновые полигоны, в «зеленую» повестку включается бизнес. Цель по достижению углеродной нейтральности — стратегический идеал. Сегодня в стране и регионах идет системная последовательная работа», — сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Он также отметил, что в энергоемких отраслях городской экономики Москвы уже достигнуты существенные цифры — выбросы парниковых газов снижены на 18 % от уровня 2013 года.
В свою очередь представитель федерального центра стратегического развития России — вице-президент Фонда ЦСР — Татьяна Радченко обратила внимание на то, что стратегические цели страны в сфере климата носят долгосрочный характер. По оценкам экспертов, требуется сократить до 20-30 % объемов выбросов парниковых газов.
Одним событий мероприятия стала презентация «Климатической платформы» — информационного ресурса по вопросам климата. Одной из ее возможностей является участие неограниченного круга экспертов в обсуждении климатической повестки. А основной задачей — освещение «зеленого» перехода, направленного на создание экономики нового типа, в основе которой лежит забота о здоровье и лучшем качестве жизни населения. Уже выпущенные материалы доступны на сайте платформы в разделе «Мероприятия».
Еще одной темой дискуссии стала ответственность корпораций. Кроме того, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были пописаны меморандумы с ПАО «Сбербанк РФ», ПАО «Северсталь», Лигой зеленых брендов и Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» о совместных усилиях, направленных на разработку и взаимную поддержку проектов и программ, способствующих достижению целей устойчивого развития, информированию и вовлечению общества в вопросы климатических изменений на базе «Климатической платформы».