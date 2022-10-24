Строительство новых дорог и развязок делает московский воздух чище

В 2022 году в Москве планируется построить более 90 километров дорог, включая 19 эстакад, мостов, тоннелей, а также 10 внеуличных пешеходных переходов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Улучшение улично-дорожной сети — это еще и экологический проект, считает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Он рассказал о мерах, принимаемых городом для снижения вредных выбросов в атмосферный воздух.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Антон Олегович, как меняется состояние воздуха в Москве? Можно ли сделать вывод о положительной динамике?

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— Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами от автотранспорта. Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые, более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути. За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных участков дорожной сети, улучшаются условия движения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от авто

Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферы. С 2011 года в столице зафиксировано значительное улучшение состояния воздуха вблизи автотрасс: снизились среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и диоксида серы. Одна из причин в том, что устаревшая радиально-кольцевая структура дорог, признанная всеми ведущими экспертами абсолютно тупиковой, безвозвратно уходит в прошлое. Будущее сегодня за транспортным каркасом с высокой связностью дорог и магистралей. И важно завершить все запланированные объекты в полном объеме: хордовые магистрали, дублеры и развязки.

— Какой конкретный эффект может дать ввод в строй хорды или развязки? Это реально подсчитать?

— Вполне реально. Синергетический эффект только от ввода в эксплуатацию Северо-Восточной хорды обеспечивает сокращение протяженности перегруженных участков улиц вдоль 139 километров магистральной сети города, сокращение выбросов диоксида азота от автотранспорта на 17 процентов, оксида углерода — на 21 процент. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив. За счет разгрузки напряженных участков транспортных магистралей улучшаются условия движения в городе, возрастает средняя скорость автомобилей, существенно сокращается время движения машин в пробках. При равномерном движении выбросы автотранспорта в воздух сокращаются в 2 3 раза по сравнению с движением в заторах — в «старт-стопном» режиме.

— Получается, что в одном месте строят, скажем, хорду, а по всему городу в целом сокращаются выбросы?

— Совершенно верно. Связность вылетных и кольцевых магистралей, дублеров, а также новой системы хордовых магистралей дает синергетический эффект для транспортной ситуации в целом по Москве. Суммарный положительный результат в виде снижения уровня загрязнения воздуха на территориях постоянного и временного пребывания отразится на всех жителях города.

— Как сказывается на состоянии атмосферного воздуха строительство подземных и надземных пешеходных переходов?

— Сказывается весьма положительно. Ведь автомобили в этом месте уже не останавливаются на светофоре, а потом не трогаются с места. Они плавно едут, а значит, выбрасывают меньше выхлопных газов. Такой же эффект дает и правильная организация дорожного движения. Например, выделение скоростных дорог безостановочного движения и полос движения общественного транспорта. Хороший эффект дают и решения организационные. Например, вывод из города складских баз и терминалов, использующих большегрузные автомобили. Еще одна такая организационная мера — расширение парка муниципального электротранспорта, который отчасти заменяет автобусы. При этом сами автобусы постепенно переходят на новые, более чистые виды топлива. Например, метан, выхлопы от сгорания которого минимальны. Вообще, с 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса. Задача снижения загрязнения воздуха автотранспортом была признана как приоритетная.

— Что еще для решения этой задачи было сделано?

— Ну, например, город принял решение не только развивать электрические виды общественного транспорта, но и обновить грузовой и автобусный парки, закупив технику не ниже 4–5-го экологического класса. Также был введен так называемый грузовой каркас, упорядочивающий движение грузовиков по территории Москвы. Постоянно контролируется качество моторного топлива.

— В свое время много говорили об интеллектуальной транспортной системе, которая позволяет сделать движение транспорта менее хаотичным и более быстрым.

— Введение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) нам всем тоже очень помогло. Простой пример: светофор начинает работать не так, как его раз и навсегда запрограммировали, а в зависимости от плотности транспортных потоков в том или ином направлении. В результате перекресток начинает пропускать за единицу времени значительно больше автомобилей. Автомобилисты не стоят в пробках в ожидании зеленой фазы светофора, их автомобили делают значительно меньше выхлопов.

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