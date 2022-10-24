Виноделы всей страны впервые соберутся в Москве

С 24 по 26 ноября в Москве, в отеле Radisson Collection пройдёт Первый Российский винодельческий форум. Его главная цель — объединить всех участников рынка: от производителей, регуляторов и экспертов до инвесторов, дистрибьютеров и, конечно, потребителей. На форуме планируют создать целую конгрессную экосистему винодельческой отрасли, а в будущем он должен стать эффективной площадкой, на которой будут регулярно обсуждать все проблемы развития виноделия в стране.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

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«Развитие виноградарства и виноделия в России получило мощный импульс два года назад, со вступлением в силу Федерального закона “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации” и прекращением розлива импортного виноматериала (балка) в России», — рассказали организаторы.

По словам Антона Кобякова, новый форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и создания позитивного имиджа российского вина.

«У российского виноградарства и виноделия немало внешних и внутренних вызовов. Для взаимной координации общих усилий производителей, государства и науки важно иметь дискуссионную площадку соответствующего уровня, и первый Винный Форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы», – отметил, в свою очередь, Дмитрий Киселёв.

Деловая программа будет проходить по нескольким направлениям: «Виноградарство и виноделие», «Логистика, дистрибуция и ритейл», «Продвижение российского вина на российском и международном рынках», а также «правовые аспекты винодельческой отрасли».

Кроме того, на форуме запланирована выставка, а также презентации российского вина и его дегустация.

Регистрация — на официальном сайте форума.

Организаторами мероприятия стали фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства.