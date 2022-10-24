Виноделы всей страны впервые соберутся в Москве

С 24 по 26 ноября в Москве, в отеле Radisson Collection пройдёт Первый Российский винодельческий форум. Его главная цель — объединить всех участников рынка: от производителей, регуляторов и экспертов до инвесторов, дистрибьютеров и, конечно, потребителей. На форуме планируют создать целую конгрессную экосистему винодельческой отрасли, а в будущем он должен стать эффективной площадкой, на которой будут регулярно обсуждать все проблемы развития виноделия в стране.
Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, а её заместителями стали советник президента России Антон Кобяков, председатель правления ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселёв и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Развитие виноградарства и виноделия в России получило мощный импульс два года назад, со вступлением в силу Федерального закона “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации” и прекращением розлива импортного виноматериала (балка) в России», — рассказали организаторы.
По словам Антона Кобякова, новый форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и создания позитивного имиджа российского вина.
«У российского виноградарства и виноделия немало внешних и внутренних вызовов. Для взаимной координации общих усилий производителей, государства и науки важно иметь дискуссионную площадку соответствующего уровня, и первый Винный Форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы», – отметил, в свою очередь, Дмитрий Киселёв.
Деловая программа будет проходить по нескольким направлениям: «Виноградарство и виноделие», «Логистика, дистрибуция и ритейл», «Продвижение российского вина на российском и международном рынках», а также «правовые аспекты винодельческой отрасли».
Кроме того, на форуме запланирована выставка, а также презентации российского вина и его дегустация.
Регистрация — на официальном сайте форума.
Организаторами мероприятия стали фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства.
Ранее «Секрет» писал, что цены на шампанское, в том числе и российское, могут резко вырасти — министерство финансов предложило с 1 января 2023 года поднять минимальные цены (МРЦ) на игристое вино. С нового года шампанское и другие напитки «с газиками» будут стоить как минимум 239 рублей за бутылку 0,75 л. Среди причин — подорожание акциза, рост издержек на производство и цен на сырьё. Из-за этого напитки подорожают почти в полтора раза: в 2021 году игристое вино стоило минимум 169 рублей.