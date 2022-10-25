В Москве выявили 501 случай COVID-19 за сутки

В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением врачей за последние 24 часа потребовались 136 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 1 237 человек, 13 пациентов умерли.

С начала массового распространения COVID-19 в Москве было выявлено 3 226 070 случаев заражения. За время пандемии в Москве выздоровели 3 035 737 человек, умер 46 551 пациент.

Число инфицированных за прошедшие 24 часа в России составило 6 578 человек. Госпитализация потребовалась 1 576 заболевшим.