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29 минут назад

В Москве выявили 501 случай COVID-19 за сутки

Москва24иещё 1

В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 501 случай COVID-19 за сутки
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением врачей за последние 24 часа потребовались 136 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 1 237 человек, 13 пациентов умерли.

С начала массового распространения COVID-19 в Москве было выявлено 3 226 070 случаев заражения. За время пандемии в Москве выздоровели 3 035 737 человек, умер 46 551 пациент.

Число инфицированных за прошедшие 24 часа в России составило 6 578 человек. Госпитализация потребовалась 1 576 заболевшим.

До этого вирусолог Петр Чумаков назвал причины, по которым теория об искусственном происхождении вируса набирает обороты. По словам специалиста, версия об искусственном создании вируса не является фантастической. При этом, как отметил эксперт, в научном сообществе не было планов по разработке вируса.

Новости Москвы,Общество,Петр Чумаков,
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