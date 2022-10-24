В трех округах Москвы появятся постаматы в подъездах

В подъездах жилых домов и на придомовых территориях в Центральном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах столицы будут размещены постаматы в рамках проекта «Московский постамат». Москвичи смогут получать купленные в интернете товары в любое удобное для себя время. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

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«Предприниматели сэкономят на транспортировке, а горожане смогут получать товары, приобретенные через интернет, прямо у себя в подъезде в любое удобное время. Первые постаматы были протестированы в нескольких многоквартирных домах. Пользователи положительно оценили такой формат, устройства подтвердили свою безопасность и удобство в использовании. По итогам испытаний принято решение о развитии сети. А к 2025 году планируем увеличить количество подключенных к проекту устройств до 10 тысяч», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В любой постамат можно будет оформлять доставку сразу с нескольких маркетплейсов. В будущем эту систему планируется распространить на такие услуги, как отправка одежды в химчистку, обувь в ремонт, а также возвращать неподходящие товары. Сеть постаматов столицы работает по единому стандарту. В домах, где будут установлены устройства, состоятся собрания собственников в соответствии с нормами Жилищного кодекса России. В том числе собрания пройдут в онлайн-режиме на платформе «Электронный дом».