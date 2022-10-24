Работодатели в Москве массово начали искать временных сотрудников

Временных сотрудников начали массово искать работодатели по всей России. За первые две недели октября количество таких вакансий выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом сентября, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Фото: Мослента Мослента

«Наиболее активно временный персонал искали работодатели Москвы — в каждом пятом случае, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Свердловской области и Краснодарского края», — говорится в сообщении.

На временную работу чаще всего требуются курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители, продавцы, операторы call-центров, учителя, врачи и программисты. По мнению аналитиков сервиса, одна из возможных причин роста числа временных вакансий — желание работодателей оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющийся рынок труда.