Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в понедельник, 24 октября, были задержаны или отменены в общей сложности 20 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в Домодедово были задержаны шесть рейсов, во Внуково — пять рейсов, еще один вылет был отменен.

В Шереметьево задержано отправление семи рейсов, также отменен вылет еще одного самолета. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.