Ноябрь станет аномально теплым месяцем в Москве. Такой прогноз сделала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Вечерняя Москва».
По ее словам, в столице будет от +3 до +4 градусов, Это выше климатической нормы - чаще всего в ноябре фиксируется отрицательная температура.
«Что касается осадков, пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег», - сказала синоптик.
При этом первые ночные заморозки до –4 также ожидаются уже в конце октября.
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