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10 минут назад

Прогноз погоды: москвичей ждет аномальный ноябрь

Майк Габриелян

Ноябрь станет аномально теплым месяцем в Москве. Такой прогноз сделала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, в столице будет от +3 до +4 градусов, Это выше климатической нормы - чаще всего в ноябре фиксируется отрицательная температура.

«Что касается осадков, пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег», - сказала синоптик.

При этом первые ночные заморозки до –4 также ожидаются уже в конце октября.

«Зима будет просто адовая». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в России зимой 2022-2023 года.

Новости Москвы,Погода,Видео,Татьяна Позднякова,
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