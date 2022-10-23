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2 часа назад

Новые выделенные полосы для городского транспорта появились Москве

Москва24иещё 1

Новые выделенные полосы для движения общественного транспорта появились в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Новые выделенные полосы для городского транспорта появились Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые полосы появились на Филатовском шоссе, улицах Наметкина, Каховка, Академика Янгеля, Мусы Джалиля. Также специалисты продлили выделенную полосу на Профсоюзной улице.

Благодаря этому автобусы будут более точно следовать своему расписанию, подчеркнули в Депрансе. Также из-за полос становится меньше аварий. В департаменте отметили, что в текущем году на некоторых улицах Москвы количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 25%, а время ожидания на остановках сократилось в двое.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии метрополитена города запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Оформление состава посвящено предприятиям пищевой промышленности.

Также в Депрансе рассказали, что участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября. Уточнялось, что на этом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия.

Новости Москвы,Муса Джалиль,
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