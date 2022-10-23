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18 минут назад

Ремонт эскалатора на станции «Павелецкая» отменили из-за изменений в движении поездов

Вечерняя Москва

Из-за ожидающихся изменений в движении поездов на участке «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро было принято решение отменить ремонт эскалатора на станции «Павелецкая». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

Ремонт эскалатора на станции «Павелецкая» отменили
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Ремонт эскалатора на станции «Павелецкая» отменен в связи с грядущими изменениями в движении на участке «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии. Выход № 3 будет работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что участок «Автозаводская» — «Орехово» закроют 12 ноября примерно на шесть месяцев. Это связано со строительством нового тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Необходимость работ вызвана техническими недоработками при строительстве в начале 1980-х годов и сложной геологией с обводненными грунтами.

Кроме того, с 4 по 8 ноября будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Это связано со строительством Троицкой ветки.

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