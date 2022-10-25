В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Бесплатные экскурсии для пожилых людей проведут в Музей Победы 28 октября

Вечерняя Москваиещё 3

Музей Победы организует бесплатные экскурсии для пожилых людей 28 октября. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Бесплатные экскурсии для пожилых проведут в Музей Победы 28 октября
Фото: Музей ПобедыМузей Победы

Данная акция приурочена ко Дню бабушек и дедушек. Гостей старшего возраста ждут на программах «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Оружие Победы».

По словам представителей музея, в рамках программы «Битва за Москву. Первая Победа!» посетители смогут насладиться сочетанием исторически достоверных декораций, фильмов-реконструкций, подлинных экспонатов и элементов иммерсивного театра.

На экскурсии «Оружие Победы» гости познакомятся с коллекцией военной техники и вооружения из многих стран мира. Кроме того, посетителям продемонстрируют более 400 уникальных тематических экспонатов.

До этого стало известно, что в столичном Музее Победы появился мультимедиагид по экспозиции «Подвиг Армии» в рамках национального проекта «Культура».

По словам пресс-службы учреждения, посетители музея благодаря цифровой платформе «Артефакт» теперь могут подробнее узнать о реликвиях времен Великой Отечественной войны.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители