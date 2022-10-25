Бесплатные экскурсии для пожилых проведут в Музей Победы 28 октября

Музей Победы организует бесплатные экскурсии для пожилых людей 28 октября. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Музей Победы Музей Победы

Данная акция приурочена ко Дню бабушек и дедушек. Гостей старшего возраста ждут на программах «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Оружие Победы».

По словам представителей музея, в рамках программы «Битва за Москву. Первая Победа!» посетители смогут насладиться сочетанием исторически достоверных декораций, фильмов-реконструкций, подлинных экспонатов и элементов иммерсивного театра.

На экскурсии «Оружие Победы» гости познакомятся с коллекцией военной техники и вооружения из многих стран мира. Кроме того, посетителям продемонстрируют более 400 уникальных тематических экспонатов.

До этого стало известно, что в столичном Музее Победы появился мультимедиагид по экспозиции «Подвиг Армии» в рамках национального проекта «Культура».