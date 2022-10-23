Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Температура понизится в начале следующей недели, однако во второй её половине в столичном регионе потеплеет.
Об этом сообщается на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос». По прогнозам специалистов, ближе ко второй половине понедельника температура начнёт понижаться и к вечеру составит всего +1…+3 градуса.
«Вторник и среда будут прохладными и преимущественно без осадков. В ночные часы будут отмечаться заморозки, по области до минус 4, в Москве — не ниже минус 1. Днём максимальная температура ожидается в пределах +4…+7», — говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что вторая половина недели будет более тёплой, однако в столичном регионе начнутся дожди.