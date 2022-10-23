В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
39 минут назад

Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Говорит Москваиещё 3

Температура понизится в начале следующей недели, однако во второй её половине в столичном регионе потеплеет.

Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщается на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос». По прогнозам специалистов, ближе ко второй половине понедельника температура начнёт понижаться и к вечеру составит всего +1…+3 градуса.

«Вторник и среда будут прохладными и преимущественно без осадков. В ночные часы будут отмечаться заморозки, по области до минус 4, в Москве — не ниже минус 1. Днём максимальная температура ожидается в пределах +4…+7», — говорится в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что вторая половина недели будет более тёплой, однако в столичном регионе начнутся дожди.

Новости Москвы,Погода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители