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1 час назад

Новости погоды: Москвичей предупредили о дожде в воскресенье

Мослента

В воскресенье, 23 октября, в Москве ожидается облачность и небольшой дождь. Об этом предупредил Гидрометцентр России на своем сайте.

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Фото: мослентамослента

Температура воздуха в Москве составит плюс 6-8 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 4-9 градусов. В столице прогнозируют южный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее дату прихода крепких дневных заморозков в Москву назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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