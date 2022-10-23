Завершилась реставрация фасадов вестибюля станции «Чистые пруды»

Специалисты завершили реставрацию фасадов вестибюля станции «Чистые пруды». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы совместно с Департаментом капитального ремонта продолжаем программу реставрации фасадов станций. Наша задача — восстановить и сохранить их облик для будущих поколений. Сейчас завершили работы на станции «Чистые пруды», — рассказал он.

Заммэра уточнил, что в общей сложности с 2010 года в Москве отреставрировали фасады 26 станций метро. Ход работ контролируют специалисты департамента культурного наследия, подчеркнул он.

Так, на станции «Чистые пруды», построенной в стиле советского ар-деко, привели в порядок стены, колонны, карниз, окна-иллюминаторы, а также историческую вывеску «Метро», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».