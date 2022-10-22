Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса в Бибирево

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве современного спорткомплекса в столичном районе Бибирево. Об этом в субботу, 22 октября, он рассказал в своем микроблоге.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам главы города, в двухэтажном объекте площадью больше 4 тысяч «квадратов» появится бассейн на 25 метров, детский бассейн на 10 метров, а также тренажерный зал с раздевалками и душевыми.

Собянин уточнил, что строительные работы планируется завершить в 2023 году.

— Монолит почти завершен, внутренние инженерные системы готовы на четверть. В помещениях уже делают черновую отделку, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне глава города Собянин и глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыли монумент «Свеча памяти» в Строгине. Памятник, как уточняется, посвящен сотрудникам ведомства, погибшим при исполнении служебного долга.