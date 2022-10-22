«Экологический центр» открылся для детей в Москве

— Забота об экологии, защита окружающей среды — это часть общественной жизни, часть благотворительной среды мегаполиса. Вовлекать в экологические и благотворительные практики стоит уже с раннего возраста, когда ребенку максимально просто включиться в процесс и сделать их частью своей повседневной жизни, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.