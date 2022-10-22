Названа дата солнечного затмения в Москве

Специалист предупредил, что затмение будет частным, то есть Луна закроет Солнце не полностью. В столице показатель фазы затмения составит 0,7. Пик этого явления придется на 13:38 часов. Москвичи смогут увидеть, как Луна закрывает две трети солнца.