В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили о дожде в субботу

Мослентаиещё 1

Об ожидающейся в Москве в субботу, 22 октября, погоде рассказали в Гидрометцентре России. Метеорологи предупредили о небольшом дожде.

Москвичей предупредили о дожде в субботу
Фото: МослентаМослента

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от трех до пяти градусов тепла, местами также ожидается небольшой дождь.

Ранее дату прихода крепких дневных заморозков в Москву и Подмосковье назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители