Москвичей предупредили о дожде в субботу

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.