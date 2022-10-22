Выстроившаяся ночью очередь у Большого театра попала на видео

В ночь на субботу, 22 октября, у касс Большого театра выстроилась очередь. Ролик с места событий опубликовала в своем Telegram-канале «Москва 24».

В пятницу, 21 октября, в театре началась продажа билетов на балет «Щелкунчик». В кадр попало столпотворение, вызванное стартом продаж.

На первом этапе билеты можно будет приобрести только в кассе. На сайте они станут доступны 24 и 31 октября, а также 7 ноября, однако указанные даты могут меняться.