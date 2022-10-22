Москвичам назвали срок прихода наиболее холодных дней с начала осени

Похолодание до 5 градусов мороза ночью и до 2-3 градусов тепла днем ожидает Москву и Подмосковье 25 и 26 октября. Это будут самые холодные дни с начала сезона, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Существенное, очень существенное понижение температуры начнется со вторника. Будет очень холодная погода. Ночные температуры прогнозируются от 0 до минус 5 градусов, а дневные в Москве - плюс 3-5 градусов, по области - плюс 2-7 градусов", - сказал он.
По словам Вильфанда, в среду холодная погода в столичном регионе сохранится.
"Это будут наиболее холодные дни с начала осени. Потом будет небольшое повышение температуры", - отметил он.