Москвичам назвали срок прихода наиболее холодных дней с начала осени

"Существенное, очень существенное понижение температуры начнется со вторника. Будет очень холодная погода. Ночные температуры прогнозируются от 0 до минус 5 градусов, а дневные в Москве - плюс 3-5 градусов, по области - плюс 2-7 градусов", - сказал он.