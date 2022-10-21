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51 минуту назад

Москвичей предупредили о резком похолодании

Елена Прошина

Начиная с 25 октября, в Москве и по области резко похолодает. Температура воздуха в регионе в ночное время опустится до минус пяти. Об этом в беседе с «Говорит Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: ТАССТАСС

По его словам, самыми холодными днями на следующей неделе в столичном регионе станут вторник и среда.

«Ночные температуры в Москве от нуля до минус пяти, а минус пять — это уже серьезная температура по области. Днем столбик термометра будет стремиться с невероятной силой приблизиться к пятиградусной отметке, но в основном составит три-четыре градуса», — добавил Вильфанд.

На севере Московской области 25-26 октября дневная температура будет в районе двух градусов, а на юге — семи.

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Начиная с 27 октября, столбик термометра в столичном регионе поднимется до плюс шести-семи, подчеркнул синоптик.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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