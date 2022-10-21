В Москве открылись две новые детские поликлиники

«Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савёловском районе, они начали приём. Медицинскую помощь в новых, комфортных и хорошо оборудованных зданиях будут получать 22,4 тыс. маленьких пациентов», — приводит НТВ слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.