Власти Москвы прокомментировали идею поставить памятник Пьеру Нарциссу

«Они должны предоставить сведения о виде и теме такого произведения, месте расположения и источниках финансирования работ. Эти предложения рассматривают и выносят свои обоснования о возможности или невозможности включения данного проекта <...> И после этого будет еще конкурс, определен лучший проект с учетом результатов общественного обсуждения. Окончательное решение о реализации проекта примет Правительство Москвы», – рассказал он.