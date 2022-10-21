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1 час назад

В Мосгордуме прокомментировали идею поставить памятник Пьеру Нарциссу

Елена Прошина

Депутат Мосгордумы Александр Семенников прокомментировал инициативу бывшей жены певца Пьера Нарцисса поставить последнему памятник в Москве. По словам депутата, про это предложение в Мосгордуме ничего не слышали. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Власти Москвы прокомментировали идею поставить памятник Пьеру Нарциссу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семенников также добавил, что для установки памятника необходимо обратиться в комиссию Московской городской Думы по монументальному искусству.

«Они должны предоставить сведения о виде и теме такого произведения, месте расположения и источниках финансирования работ. Эти предложения рассматривают и выносят свои обоснования о возможности или невозможности включения данного проекта <...> И после этого будет еще конкурс, определен лучший проект с учетом результатов общественного обсуждения. Окончательное решение о реализации проекта примет Правительство Москвы», – рассказал он.

Юристы же утверждают, что установить памятник в Москве в принципе может быть крайне сложно.

«Для начала должна быть создана общественная инициатива, которая выносит эту повестку на голосование в Московскую городскую Думу. Место для размещения памятника утверждает комитет по архитектуре и градостроительству. Департамент культурного наследия проверяет, чтобы предполагаемое место установки памятника не находилось в охранной зоне. Независимая экспертная комиссия дает заключение о художественной значимости памятника. Согласования могут тянуться около года», – поделился деталями юрист Александр Карабанов.

На прямой вопрос, каковы шансы увидеть в Москве памятник Пьеру Нарциссу, Карабанов ответил не обнадёживающе:

«Не думаю, что исполнением фактически одной песни “Шоколадный заяц” певец может себя увековечить такой значимой общественной “наградой” в виде памятника».

Ранее предполагаемую любовницу Пьера Нарцисса обвинили в преследовании его родственников.

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