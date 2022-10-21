В 17 районах Москвы завершился первый этап программы реновации

В 17 районах Москвы в рамках первого этапа программы реновации новые квартиры получили более 15 тысяч жителей. Об этом заявил сегодня заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сейчас в этих районах более 15 тысяч жителей из 86 старых домов переехали в новые квартиры или готовятся к переезду», — пояснил он.
По его словам, завершено расселение в 278 старых домах, по еще 281 зданию ведется работа.
Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что районы, в которых завершен первый этап реновации, расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.
Он подчеркнул, что темпы реализации программы и сроки переселения ускоряются благодаря слаженной работе городских властей, в том числе по подбору продолжается дополнительных стартовых площадок и оптимизации сроков строительства.