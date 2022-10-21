В Москве состоялся Форум российской идентичности

"Нам необходимо посвящать время воспитанию в молодых гражданах любви к Родине и взращивать в них понимание ценности российского наследия. Нашей стране, нашему государству есть чем гордиться, наша же работа заключается в том, чтобы распахнуть для молодежи эту дверь и показать всю красоту российских традиций и российской истории. Работа выставок и мастер-классов, участие в лекциях и на дискуссионных площадках форума российской идентичности даст возможность каждому из вас – участнику форума – обмениваться новыми знаниями, опытом, что позволит внести вклад в развитие страны", -сказал он.