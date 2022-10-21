В Москве состоялся Форум российской идентичности

В Москве 20 октября состоялся Форум российской идентичности, организованный РГУ им. А. Н. Косыгина при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В рамках форма молодежные лидеры и эксперты науки, образования, просвещения и культуры обсудили способы сохранения и развития культурных ценностей, укрепления российской идентичности и возможности продвижения уникальной культуры народов России.
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, вовлечение граждан в общероссийское культурное пространство, обеспечение равного доступа к лучшим образцам отечественного искусства являются приоритетными направлениями работы Минкультyры России.
"В этой деятельности участвуют почти 90 тысяч федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. И, безусловно, главной целевой аудиторией для нас является молодежь", - сказала она.
В свою очередь, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что укрепление российской гражданской идентичности есть одна из первых образовательных задач России.
"Нам необходимо посвящать время воспитанию в молодых гражданах любви к Родине и взращивать в них понимание ценности российского наследия. Нашей стране, нашему государству есть чем гордиться, наша же работа заключается в том, чтобы распахнуть для молодежи эту дверь и показать всю красоту российских традиций и российской истории. Работа выставок и мастер-классов, участие в лекциях и на дискуссионных площадках форума российской идентичности даст возможность каждому из вас – участнику форума – обмениваться новыми знаниями, опытом, что позволит внести вклад в развитие страны", -сказал он.
Также на форуме состоялась презентация Цифрового музея Вячеслава Зайцева (Slava Zaitsev digital museum), который разработан Союзом молодых ученых РГУ им. А. Н. Косыгина.
Над созданием виртуального мира трудились студенты и преподаватели университета Косыгина при личном участии Вячеслава Михайловича. Кроме того, на мероприятии представили экспозицию художественных работ, отобранных авторитетным жюри в рамках творческого конкурса. Молодые люди из разных уголков России присылали свои работы, отражающие главные составляющие понятия "российская идентичность". На выставке были представлены как живопись, так и фотоработы, а также компьютерная графика. По окончании торжественной части форума студенты распределились по лекциям, мастер-классам и дискуссионным площадкам.