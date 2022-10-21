"До снега еще далеко". Столичным автомобилистам дали совет

"Пока что не такие температуры, которые значительно влияют на эластичность резины, но, если кто-то хочет заняться этим вопросом на выходных, думаю, ничего страшного в смене летней резины на зимнюю без шипов нет. Но с шипами пока не стоит торопиться точно", - отметил он.