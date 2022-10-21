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23 минуты назад

Автомобилистам столичного региона рекомендовали пока не менять летнюю резину на зимнюю

ТАССиещё 2

Водителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До снега еще далеко". Столичным автомобилистам дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен. До снега еще далеко", - сказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, критической необходимости в настоящее время в смене летней резины нет.

"Пока что не такие температуры, которые значительно влияют на эластичность резины, но, если кто-то хочет заняться этим вопросом на выходных, думаю, ничего страшного в смене летней резины на зимнюю без шипов нет. Но с шипами пока не стоит торопиться точно", - отметил он.

Ранее метеоролог сообщал, что устойчивый переход температуры через 0 градусов стоит ожидать не раньше 9-10 ноября.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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