"До снега еще далеко". Столичным автомобилистам дали совет

Водителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен. До снега еще далеко", - сказал он ТАСС.
По словам Вильфанда, критической необходимости в настоящее время в смене летней резины нет.
"Пока что не такие температуры, которые значительно влияют на эластичность резины, но, если кто-то хочет заняться этим вопросом на выходных, думаю, ничего страшного в смене летней резины на зимнюю без шипов нет. Но с шипами пока не стоит торопиться точно", - отметил он.
Ранее метеоролог сообщал, что устойчивый переход температуры через 0 градусов стоит ожидать не раньше 9-10 ноября.