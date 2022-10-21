В Москве открылась выставка русского авангарда

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, на которой представлено полное собрание работ главных действующих лиц русского авангарда.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Посетители увидят картины, графику, фарфор. На экспозиции представлено 98 работ из музеев Москвы и других российских регионов, Белоруссии и частных коллекций, передает ОТР.

Здесь можно увидеть работы Кандинского, Шагала, Малевича.

Несмотря на название — «Мир как беспредметность», кураторы выставки старались показать авангард как можно более конкретно, чтобы было понятно самой широкой аудитории. Для этого зрителя с помощью новых технологий погружают в жизнь художников.

— Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев, — рассказала Юлия Каптановская, управляющий партнер культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».