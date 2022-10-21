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15 минут назад

Выставка русского авангарда открылась в Еврейском музее

Вечерняя Москваиещё 1

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, на которой представлено полное собрание работ главных действующих лиц русского авангарда.

В Москве открылась выставка русского авангарда
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Посетители увидят картины, графику, фарфор. На экспозиции представлено 98 работ из музеев Москвы и других российских регионов, Белоруссии и частных коллекций, передает ОТР.

Здесь можно увидеть работы Кандинского, Шагала, Малевича.

Несмотря на название — «Мир как беспредметность», кураторы выставки старались показать авангард как можно более конкретно, чтобы было понятно самой широкой аудитории. Для этого зрителя с помощью новых технологий погружают в жизнь художников.

— Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев, — рассказала Юлия Каптановская, управляющий партнер культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».

До этого сообщалось, что бесплатная предаукционная выставка графики пройдет в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября.

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