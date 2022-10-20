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12 минут назад

Спрогнозирована дата прихода крепких дневных заморозков в Москву

Илья Родин

На следующей неделе в столичный регион придут крепкие дневные заморозки. Среднесуточная температура понизится до -5°, рассказали в прогностическом центре «Метео». Об этом пишет NEWS.ru.

Спрогнозирована дата прихода крепких дневных заморозков в Москву
Фото: ТАССТАСС

Руководитель центра Александр Шувалов отметил, что дожди в макрорегионе завершатся к 22 октября. На выходные ожидается комфортная погода.

Синоптик уточнил, что в конце месяца в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. Они «придут уже к 24-25 числу. К 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до -5°».

Ранее сообщалось, что первые признаки настоящей зимы ожидаются в начале ноября. По прогнозам метеорологов, с 6 ноября в столице установятся отрицательные температуры, возможен гололед.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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