Спрогнозирована дата прихода крепких дневных заморозков в Москву

На следующей неделе в столичный регион придут крепкие дневные заморозки. Среднесуточная температура понизится до -5°, рассказали в прогностическом центре «Метео». Об этом пишет NEWS.ru.
Руководитель центра Александр Шувалов отметил, что дожди в макрорегионе завершатся к 22 октября. На выходные ожидается комфортная погода.
Синоптик уточнил, что в конце месяца в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. Они «придут уже к 24-25 числу. К 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до -5°».
Ранее сообщалось, что первые признаки настоящей зимы ожидаются в начале ноября. По прогнозам метеорологов, с 6 ноября в столице установятся отрицательные температуры, возможен гололед.