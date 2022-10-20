В Москве наградили лауреатов конкурса «Лидер климатического развития»

Награды конкурса «Лидер климатического развития» в шести номинациях получили экологические и климатические проекты, уже реализованные на территории России.

Фото: пресс-служба ДПиООС города Москвы пресс-служба ДПиООС города Москвы

Церемония награждения лауреатов состоялась на дискуссионной экспертной площадке «Климатические диалоги», которые проходили в Москве 18-19 октября. Награды в номинациях «Бизнес: производим с пользой для климата и экологии», «Ответственное потребление: сохраняя климат», «Учимся беречь: информационные проекты», «Климатические инновации», «Регионы и города. Адаптируя территорию», «Дети: с заботой о климате» вручил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

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«Департамент учредил конкурс «Лидер климатического развития» в 2017 году. Эта церемония – юбилейная, конкурсу исполнилось 5 лет. С каждым годом увеличивается количество заявок на участие российских регионов», - отметил он.

Принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица, представители научных и учебных заведений, общественных объединений и организаций и индивидуальные предприниматели со всей России. Заявки присылаются онлайн. При этом проекты, представленные на конкурс, должны быть направлены на «практическое решение проблем, с которыми сталкиваются сегодня многие муниципальные образования страны».

В этом году победителем номинации «Бизнес: производим с пользой для климата и экологии» стал проект «Формула леса» компании СИБУР».

«В 2022 году уже высадили 1 миллион саженцев. До 2025 году планируем высадить 5 миллионов саженцев», - рассказала руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа Елена Снежко.

Награду в номинации «Ответственное потребление: сохраняя климат» также получил проект по сохранению лесов. Победителями стало всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса».

пресс-служба ДПиООС города Москвы

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма получил награду в номинации «Учимся беречь: информационные проекты». Авторитетное жюри высоко оценило его проект Научно-популярный эколекторий для школьников.

Награда за «Климатические инновации» была присуждена акционерному обществу «Корпорация ЭКОПОЛИС».

«Уверен, что благодаря совместным усилиям нам удастся сформировать экономику замкнутого цикла, повысив качество жизни», - заявил директор по работе с государственными органами корпорации Илья Федоров.

Проект «Международная акция «Сад памяти» был отмечен в номинации «Регионы и города. Адаптируя территорию». А победителем конкурса в номинации «Дети: с заботой о климате» стал Центр реабилитации и образования №7 из города Истра, представивший проект «Гидропоника и микрозелень: как сберечь ресурсы и накормить человечество».