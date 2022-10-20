В Москве прошла V юбилейная конференция «Промышленная экология»

Современные экологические тенденции, текущее вызовы, в том числе и санкционное давление на Россию странами Запада, а также перспективы экологической модернизации производственно-промышленного сектора обсудили участники прошедшей в Москве V юбилейной конференции «Промышленная экология».

Фото: Вартан Айрапетян, «Ведомости.Конференции» Вартан Айрапетян, «Ведомости.Конференции»

На коммуникационной площадке «Ведомостей» в Lotte Hotel Moscow руководители профильных ведомств и топ-менеджмент крупнейших промышленных компаний поделились опытом по решению проблем, с которыми сталкивается сейчас промышленность.

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Новые вызовы для промышленности

В России с сентября 2022 года вступают в силу требования по обязательному экологическому сопровождению вывода из эксплуатации промышленных предприятий, а к 2024 году поставлена цель снизить объемы выбросов загрязняющих веществ на 20%, отмечается в пресс-релизе.

Несмотря на то, что санкционное давление на Россию привело к нарушению графика модернизации оборудования, оно не заставило промышленников отказаться от планов по снижению нагрузки на окружающую среду.

Новым вызовам для промышленной экологии в России и путям их решения, в том числе проблемам импортозамещения и актуальным мерам госрегулирования, была посвящена проведенная в рамках конференции дискуссия. Ее модератором выступила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, а участие приняли вице-президент «Газпромбанка» Дмитрий Гаврилов, первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, старший управляющий директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин, а также руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

Построение комплексной системы обращения с отходами I–II классов опасности, перспективы развития цифровой платформы ФГИС ОПВК и первые итоги государственного учета и контроля за обращением с опасными отходами обсудили участники круглого стола «Федеральный экологический оператор: цифровая трансформация отрасли обращения с отходами».

А меры по достижению промышленной безопасности в регионах, региональные стратегии – 2026 по снижению загрязнения атмосферного воздуха, а также лучшие практики бизнеса по модернизации предприятий и бизнес - инициативы в регионах присутствия были затронуты на стратегической сессии «Региональная безопасность отечественных производств».

«Чистый воздух – весомый актив»

В ходе дискуссии в рамках стратегической сессии «Региональная безопасность отечественных производств» заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова обратила внимание на то, что сейчас чистый воздух стал весомым активом, так как делает территорию привлекательной для людей, и «уже существуют оценки его стоимости».

«На примере Москвы: за последние 10 лет уровень загрязнения воздуха сократился в два раза, по разным загрязняющим веществам значительно улучшились показатели. Эта динамика корреспондируется со статистическими данными по сокращению выбросов от предприятий города – этот показатель сократился в 2,6 раза (в динамике за 10 лет). И это с учетом данных по промышленности и транспорту. Цифры говорят сами за себя – стратегия развития Москвы работает эффективно», - отметила она.

По словам Семутниковой, на сегодняшний день все крупные промышленные предприятия Москвы приняли долгосрочные программы модернизации, при этом инвесторы готовы более охотно вкладываться в проекты, которые соответствуют критериям зеленой таксономии.

Вартан Айрапетян, «Ведомости.Конференции»

Вопрос применения современных технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду затронули в своих выступлениях директор по производственной безопасности Объединенной транспортно-экспедиционной компании ОТЭКО Александр Пивиков и вице-президент по охране труда, промышленной безопасности, экологии и устойчивому развитию золотодобывающей компании «Полюс» Александр Кручинин.

«Согласен с тезисом о чистом воздухе – если его нет, то мы проигрываем борьбу за человеческий капитал. Основная стратегия заключается в серьезной модернизации производств. В соответствии с планом выбросы предприятия к 2025 году должны снизиться на 38 тысяч тонн (по отношению к 2017 году). По формальдегиду и бензопирену снижение показателей составит в 10 и 13 раз соответственно», - заявил член правления – директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Олег Парфилов.

По его словам, в Магнитогорске планируется уже к 2025 году достичь тех показателей, которые позволят соответствовать уровню чистого города.

Главный инженер теплоснабжающей компании «Т плюс» Денис Уланов рассказал о том, что уделяется большое внимание вопросам экологии в регионах, где присутствует компания, и предпринят ряд мер по снижению выбросов. В частности, в компании ведется модернизация оборудования с «максимальным уходом от твердого вида топлива в пользу газа», а также проводятся работы по снижению потерь в теплосетях и строительству солнечных панелей.

Несмотря на разную специфику работы, обе компании применяют технологии по уменьшению выбросов пыли в атмосферу, в том числе используя специальные экраны, которые позволяют снижать воздействие ветра, а также водяные пушки, которые позволяют осаживать пыль.

Напомним, что в Москве активно ведется работа по реализации «зеленых» проектов. Так, столица впервые выпустила «зеленые» облигации на почти 1 млрд долларов. Финансирование было направлено на закупку электрического общественного транспорта и строительство Большой кольцевой линии метро, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.