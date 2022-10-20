Собянин: число предприятий в Москве выросло на 20%

Количество предприятий в Москве выросло на 20%, несмотря на уход с российского рынка определенных брендов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра вместе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным стенда «Сделано в Москве» на международном экспортном форуме «Сделано в России», который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с 20 по 22 октября.

Фото: ТАСС ТАСС

«Практически удвоились (за восемь месяцев 2022 года - прим. Агентства «Москва») инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее - все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше», - сказал Собянин.

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По его словам, рост обусловлен действием федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение. «С 2019 года мы выросли в сопоставимых ценах на 36%», - добавил мэр.

Он отметил, что в столице в настоящее время работает около 14 тыс. предприятий. «Москва в общем представлении не промышленный город, но на самом деле - номер один в промышленности, в обрабатывающей промышленности. 700 тыс. работающих, около 14 тыс. предприятий: фармацевтика, пищевая, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника», - рассказал Собянин.

По его словам, городские власти поставили перед собой задачу в ближайшие пять лет выйти на первое место в сфере фармацевтического производства, в настоящее время строятся четыре крупнейших завода в рамках офсетных сделок. «Сегодня больше десятка офсетных крупных сделок, из них ключевые - это фармацевтика», - добавил Собянин.

Кроме того, как заявил мэр, власти Москвы ставят перед собой задачу выйти на лидирующие позиции в сфере пищевой промышленности, автомобилестроения, в производстве строительных материалов. В последней отрасли столица в настоящее время, по словам Собянина, занимается седьмое место. «Мы надеемся, что в ближайшие три-четыре года за счет того, что мы запустили несколько крупных кластеров, мы выйдем на лидирующие позиции», - добавил мэр.

Он также сообщил, что в настоящее время в городе строятся 14 крупных пищевых предприятий.

В свою очередь Мишустин поблагодарил мэра столицы за работу по развитию промышленности. «Москва - город уютный, комфортный, много скверов и парков, и здесь просто не знают, что за красивым таким местом или живописно оформленными улицами скрывается современное, технологичное, экологичное производство. В этом смысле то, что вы локализуете очень такие непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности, электротранспортом, как вы сказали, чтобы стать кластером основным по производству, во многом в электротранспорте, это просто не может не радовать», - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, столица занимает четвертое место по объемам экспорта среди крупнейших мегаполисов мира, по данным Euromonitor International. Совокупный экспорт товаров и услуг столицы по итогам 2021 года составил 17,4 трлн руб., в том числе 15,3 трлн руб. экспорт товаров и 2,1 трлн руб. - услуг. Среди ключевых стран-импортеров выделяются Китай (2,2 трлн руб.), Белоруссия (832 млрд руб.) и Казахстан (282 млрд руб.).

В Москве работает порядка 14 тыс. компаний-экспортеров, что составляет около 21,4% от общего числа экспортеров России. При этом подавляющее большинство компаний - 12 тыс. 264 - относится к малому и среднему предпринимательству, это 20,3% МСП-экспортеров России.

Более 60% экспортируемых из Москвы продуктов в структуре несырьевого неэнергетического экспорта - высокотехнологичные. Отмечается, что большим экспортным потенциалом обладают ИТ-сфера, медицина, фармацевтика. Так, объем экспорта электроники и ИТ в 2021 году показал прирост на 22% к 2020 году и составил 496,0 млрд руб., а в медицине и фармацевтике вырос в 3,7 раза - до 136,1 млрд руб.

Производственной деятельностью в городе занимается более 3 тыс. крупных, средних и малых предприятий.

По данным пресс-службы, по итогам 2021 года рост промышленного производства составил беспрецедентные 37,3%.

Для поддержки московских экспортеров в городе работает Московский экспортный центр, центр «Моспром». За минувшие годы 20 тыс. компаний получили более 42 тыс. услуг. Среди мер поддержки - более 35 сервисов и услуг.

Также для поддержки экспортеров используются акселерационные программы, субсидии и гранты, льготные займы и иные меры. В целом, благодаря поддержке городских властей около 1,5 тыс. предприятий расширили свое присутствие на внешних рынках.

Кроме того, с учетом изменений на рынке и запросов производителей столичное правительство расширило программу «Сделано в Москве», которая ранее была нацелена на продвижение товаров на зарубежных рынках. Теперь к этому добавились меры поддержки для увеличения продаж внутри страны. В рамках программы продвигается свыше 5 тыс. товаров от более чем 250 брендов.

В форуме «Сделано в России» в этом году принимают участие более 50 регионов России, свыше 50 стран. Экспозиция занимает 1,2 тыс. кв. м. Здесь представлены инновационные разработки свыше 130 компаний-экспортеров из разных регионов России. Кроме того, в рамках форума пройдут различные панельные сессии, дискуссии, мастер-классы и другие деловые мероприятия.