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23 минуты назад

Музей Москвы запустит образовательный проект о столице

ТАСС

Новый образовательный проект, посвященный 875-летию столицы, запустят 27 октября в Музее Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в четверг.

Музей Москвы запустит образовательный проект о столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 27 октября в Музее Москвы стартует новый образовательный проект. Лекторий "875" - цикл лекций, посвященный 875-летию столицы, где историки и москвоведы, исследователи города, журналисты, блогеры, общественные деятели, экскурсоводы и археологи поделятся своими знаниями о городе, расскажут о важных для истории Москвы персонах и фактах, поразмышляют о природе московских мифов, представят убедительные доказательства самых фантастических и легендарных событий. Вход на лекции бесплатный, по регистрации", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что первая лекция "10 исторических заблуждений о Москве" пройдет 27 октября.

"А 17 ноября историк метро, фотограф и блогер Александр Попов прочтет лекцию "Мифы и легенды московского метро", а 1 декабря фотограф, блогер, исследовательница и автор книги "Непарадная Москва" Елена Крижевская расскажет о московских доходных домах", - добавили в пресс-службе.

Новости Москвы,Александр Попов,
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