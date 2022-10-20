В Москве за сутки выявили 711 случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 711 против 1 257 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 222 733 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 18 днем ранее, до 46 470. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 232, до 3 031 084.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 314 против 216 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 115 661 случай заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 502, до 1 095 879. За последние сутки умерли трое заразившихся, всего с начала пандемии - 15 388.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 574 против 687 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 780 471 случай заражения.