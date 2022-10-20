В 2022 году качество воды в Москве проверили более двух миллионов раз

С начала года в столице провели более двух миллионов анализов качества воды, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

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«В эксплуатации находится более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль. Сегодня состояние водопроводной воды в городе анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям», — рассказал он.

Контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природную воду отбирают на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб происходит более чем в 250 точках.

«Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксирует свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети, — пояснил Петр Бирюков. — Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например мутность, цветность, электропроводность».