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42 минуты назад

В 2022 году качество воды в Москве проверили более двух миллионов раз

Mos.ruиещё 2

С начала года в столице провели более двух миллионов анализов качества воды, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

В 2022 году качество воды в Москве проверили более двух миллионов раз
Фото: Mos.ruMos.ru

«В эксплуатации находится более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль. Сегодня состояние водопроводной воды в городе анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям», — рассказал он.

Контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природную воду отбирают на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб происходит более чем в 250 точках.

«Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксирует свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети, — пояснил Петр Бирюков. — Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например мутность, цветность, электропроводность».

Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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