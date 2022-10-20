В 2022 году качество воды в Москве проверили более двух миллионов раз

С начала года в столице провели более двух миллионов анализов качества воды, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.
«В эксплуатации находится более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль. Сегодня состояние водопроводной воды в городе анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям», — рассказал он.
Контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природную воду отбирают на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб происходит более чем в 250 точках.
«Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксирует свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети, — пояснил Петр Бирюков. — Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например мутность, цветность, электропроводность».
Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.