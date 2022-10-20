В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Названа мечта самой знаменитой московской собаки

Мослента

Мечту самой знаменитой московской собаки из комикса и мультфильма «Пес с Чистых. Путь к мечте» назвал «Мосленте» автор идеи Михаил Домбровский.

Названа мечта самой знаменитой московской собаки
Фото: Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»

В основе сюжета история пса по имени Фрэнк и его хозяина, которые живут в центре столицы. Москвич из детдома, хозяин питомца, в какой-то момент стал обеспеченным человеком, который может позволить себе многое. Он встретил дворнягу Фрэнка и дал собаке новую жизнь — животное начало есть в ресторанах и ходить вместе с хозяином в фитнес-клуб. При этом житель столицы с детства мечтал уехать жить в Лондон, что впоследствии у него получилось.

В конце герои уезжают из Москвы в новый город. Собака рада, что ее с хозяином ждет новая жизнь. Автор отмечает, что основная идея комикса в том, чтобы показать людям, как важно сражаться за свою мечту.

«Фрэнк не грустит, так как понимает, что едет к лучшей жизни. Он уже представляет, как вместе с хозяином ходит по английским барам, пьет пиво и ест сэндвичи с курицей», — рассказал Домбровский.

Ранее была найдена родина персонажа Чебурашка из советских мультиков в Москве. Стало известно, что он «родился» в каменном храме Спаса Преображения на Песках, построенного в центре Москвы в 1711 году.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители