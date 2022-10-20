Названа мечта самой знаменитой московской собаки

Мечту самой знаменитой московской собаки из комикса и мультфильма «Пес с Чистых. Путь к мечте» назвал «Мосленте» автор идеи Михаил Домбровский.

Фото: Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте» Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»

В основе сюжета история пса по имени Фрэнк и его хозяина, которые живут в центре столицы. Москвич из детдома, хозяин питомца, в какой-то момент стал обеспеченным человеком, который может позволить себе многое. Он встретил дворнягу Фрэнка и дал собаке новую жизнь — животное начало есть в ресторанах и ходить вместе с хозяином в фитнес-клуб. При этом житель столицы с детства мечтал уехать жить в Лондон, что впоследствии у него получилось.

В конце герои уезжают из Москвы в новый город. Собака рада, что ее с хозяином ждет новая жизнь. Автор отмечает, что основная идея комикса в том, чтобы показать людям, как важно сражаться за свою мечту.

«Фрэнк не грустит, так как понимает, что едет к лучшей жизни. Он уже представляет, как вместе с хозяином ходит по английским барам, пьет пиво и ест сэндвичи с курицей», — рассказал Домбровский.