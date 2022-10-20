Уровень безработицы в Москве составил 0,4%

На конец сентября число безработных граждан в Москве составило 32,4 тыс. человек, а уровень официально зарегистрированной безработицы в столице составил 0,4%, сообщается на сайте Мосстата.

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По данным на сентябрь, на регистрационном учете состояли 56,1 тыс. граждан, живущих в Москве и находится в поисках работы. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года их количество упало на 4,4%.

Пособие по безработице выплачивалось 19,2 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Предприятия и организации заявили о потребности в 132,4 тыс. работников, в том числе 65% – рабочих профессий.

На конец сентября 2022 года заявленная предприятиями и организациями потребность в новых сотрудниках составила 132,4 тыс. человек, из них 65,0% – рабочих профессий.

Число людей, которые были сняты с регистрационного учета для поиска работы в связи с трудоустройством, достигло отметки 9,1 тыс. человек.