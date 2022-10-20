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48 минут назад

Завод "Москвич" планируют запустить в декабре

ТАССиещё 5

Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Названа дата запуска столичного завода «Москвич»
Фото: ТАССТАСС

В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2022". Перед началом пленарного заседания мэр столицы и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве".

"Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - рассказал Собянин в рамках доклада Мишустину.

Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

О заводе

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичный завод "Рено Россия" стал собственностью правительства Москвы. Сейчас завод переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

На заводе планируется производить электрические машины. Ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей.

Новости Москвы,Михаил Мишустин,Сергей Собянин,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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