Названа дата запуска столичного завода «Москвич»

Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Фото: ТАСС ТАСС

В четверг Собянин принял участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2022". Перед началом пленарного заседания мэр столицы и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд "Сделано в Москве".

"Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич", - рассказал Собянин в рамках доклада Мишустину.

Он отметил, что есть желание, чтобы Москва была центром электромобилестроения, для этого есть все компетенции.

О заводе

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичный завод "Рено Россия" стал собственностью правительства Москвы. Сейчас завод переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".