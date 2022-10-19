Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

«При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», – написал Собянин.