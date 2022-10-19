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40 минут назад

Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время столица сохраняет свой обычный ритм жизни. Об этом он написал в личном блоге.

Он также подчеркнул, что в настоящее время не вводится никаких мер, которые ограничивали бы обычный ритм жизни столицы.

«При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», – написал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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