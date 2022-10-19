Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

Москва примет необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

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Он подчеркнул, что Владимир Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации, и во исполнение этих указов будут приняты необходимые меры.

"При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", – подчеркнул мэр.