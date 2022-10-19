Детеныш экзотической ящерицы родился в Московском зоопарке

Детеныш гигантского цепкохвостого сцинка родился в Московском зоопарке, сообщили 19 октября на официальном сайте мэра столицы. Пара экзотических ящериц появилась в учреждении четыре года назад. Получить потомство от сцинков непросто, поэтому для их размножения обеспечили наиболее комфортные условия. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что зоологи спасли пресмыкающихся от недобросовестных владельцев. Цепкохвостные сцинки занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе они обитают только на Соломоновых островах, напомнили на официальном сайте мэра города. Отметим, что детеныши этого вида ящериц не рождались в Московском зоопарке на протяжении последних 30 лет.