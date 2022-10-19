В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
55 минут назад

Детеныш экзотической ящерицы родился в Московском зоопарке

Управа Пресненского района города Москвы

Детеныш гигантского цепкохвостого сцинка родился в Московском зоопарке, сообщили 19 октября на официальном сайте мэра столицы. Пара экзотических ящериц появилась в учреждении четыре года назад. Получить потомство от сцинков непросто, поэтому для их размножения обеспечили наиболее комфортные условия. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что зоологи спасли пресмыкающихся от недобросовестных владельцев. Цепкохвостные сцинки занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе они обитают только на Соломоновых островах, напомнили на официальном сайте мэра города. Отметим, что детеныши этого вида ящериц не рождались в Московском зоопарке на протяжении последних 30 лет.

Детеныш экзотической ящерицы родился в Московском зоопарке
Фото: mos.rumos.ru
Новости Москвы,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители