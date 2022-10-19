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56 минут назад

Москвичи стали чаще брать ипотеку

Lenta.ru

Москвичи стали чаще брать ипотеку — сентябре 2022 года спрос на ипотечные кредиты в столице увеличился на 5,6 процента относительно августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет управления Росреестра по городу.

Москвичи стали чаще брать ипотеку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всего в девятом месяце нынешнего года в столице заключили 9,77 тысячи договоров ипотечного кредитования. По словам специалистов, интерес москвичей к ипотеке растет на протяжении четырех месяцев подряд. Кроме того, показатель сентября 2022-го оказался на 0,74 процента выше, чем в сентябре 2021-го.

Всего в период с января по сентябрь текущего года было оформлено 79,3 тысячи сделок по ипотеке, что на 14,1 процента ниже, чем в те же месяцы предыдущего года. Относительно аналогичного периода 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 17,3 процента.

В октябре в Сбере заявили о росте числа ипотечных кредитов на строительство домов. Согласно данным аналитиков компании «Домклик», в период с июля по сентябрь 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тысячи кредитов на 33,6 миллиарда рублей.

Новости Москвы,Росреестр,
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