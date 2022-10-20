Три старые станции московского метро станут пересадочными

В Москве три старые станции метро сделают пересадочными, соединив с тремя строящимися станциями северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом на портале правительства столицы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Со станции "Сокольники" БКЛ можно будет сделать переход на одноименную станцию Сокольнической линии. Пассажиры будущей станции "Рижская" БКЛ смогут перейти на Калужско-Рижскую ветку метро. Со станции "Марьина Роща" БКЛ сделают переход на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии», — рассказал заммэра.

Стало известно, что на станции «Сокольники» для распределения потоков людей сделают два дополнительных перехода, по одному из которых можно будет попасть на станцию Большого кольца. Второй будет вести с БКЛ на платформу радиальной линии.

По данным Дептранса Москвы, БКЛ планируют замкнуть в конце 2022 — начале 2023 года. Однако пересадки с существующих диаметров для пассажиров должны заработать раньше.