В Москве наполовину завершилось строительство эстакады-съезда с МСД

В столице на 50 процентов закончено строительство эстакады-съезда с основного хода южного участка московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАДа. Об этом рассказали в депстрое Москвы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В настоящее время рабочие занимаются установкой подпорных стен и надвижкой металлоконструкций пролетных строений. Отметим, что эстакада будет двухполосная длиной 710 метров. Она протянется от улицы Грайвороновская до Шоссейной.