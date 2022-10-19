В Москве наполовину завершилось строительство эстакады-съезда с МСД

В столице на 50 процентов закончено строительство эстакады-съезда с основного хода южного участка московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАДа. Об этом рассказали в депстрое Москвы.
В настоящее время рабочие занимаются установкой подпорных стен и надвижкой металлоконструкций пролетных строений. Отметим, что эстакада будет двухполосная длиной 710 метров. Она протянется от улицы Грайвороновская до Шоссейной.
В планах властей построить на этом месте дороги длиной более десяти километров. Готовность южного участка МСД 53 процента. Строители решили поделить всю работу на десять отрезков. Девять из них строятся, а один находится на стадии проекта. Он обеспечит транспортную связь сразу нескольким округам Москвы: Восточному, Юго-Восточному, Южному и Юго-Западному.