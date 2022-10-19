Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили свыше 130 тыс. поездок с помощью системы Face Pay, которая заработала на всех станциях МЦК 10 сентября. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 10 сентября на всех станциях Московского центрального кольца заработала система биометрической оплаты. На МЦК доступны 85 турникетов с Face Pay. С начала работы сервиса на кольце им уже воспользовались более 130 тыс. раз. Чтобы оплатить проезд, не нужно прикладывать к турникету карту или телефон, а также обращаться в кассу. Достаточно посмотреть в камеру и створки откроются. Это очень удобно", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он напомнил, что система оплаты Face Pay - российская технология и собственность правительства Москвы.
Также в публикации отмечается, что поездки пользователей сервиса Face Pay с привязанной картой "Мир" будут стоить 36 рублей до конца года. Подключиться к Face Pay можно в приложении "Метро Москвы".