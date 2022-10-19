Более 120 ветхих зданий восстановили в Москве с начала года

С января по сентябрь 2022 года в столице восстановили 122 ветхие постройки. Еще 186 аварийных объектов демонтировали, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости, которая с 2020 года ведет работу по выявлению ветхих и аварийных зданий для дальнейшего их восстановления или сноса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ведомстве назвали работу с ветхим фондом важным элементом профилактики правонарушений. В Госинспекции объяснили, что архитектурная составляющая влияет как на внешний облик города, так и на безопасность – полуразрушенные строения часто становятся местами повышенной опасности и представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Всего в проработке сейчас находится около 3,5 тысячи строений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тысячи выявили в этом году.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что они совместно с отраслевыми департаментами и собственниками объектов определяют, подлежат объекты восстановлению или сносу. Затем для строений, которые можно восстановить, разрабатывают дорожные карты. Если же объекты находятся в непригодном техническом состоянии, их решают сносить.

Если владелец аварийной постройки не идет на контакт, вопрос демонтажа объектов рассматривается в судебном порядке. Отмечается, что порядка 70% объектов приводят в надлежащий вид либо демонтируют в процессе или по результатам судебных разбирательств.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство России формирует новую программу, направленную на расселение аварийного жилья. По его словам, на данные цели в ближайшие два года направят 45 миллиардов рублей.