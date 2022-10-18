В Москве завершается реставрация памятника Минину и Пожарскому

— В настоящее время на памятнике установлены временные леса для проведения завершающих работ на скульптурной группе и постаменте. Реставраторы устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, с помощью спецтехники ведется укладка плит и блоков бордюра отмостки, — говорится в сообщении.