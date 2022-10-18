В Москве завершается реставрация памятника Минину и Пожарскому

Специалисты завершают работы по реставрации памятника Минину и Пожарскому, расположенного на Красной площади в Москве. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.
— В настоящее время на памятнике установлены временные леса для проведения завершающих работ на скульптурной группе и постаменте. Реставраторы устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, с помощью спецтехники ведется укладка плит и блоков бордюра отмостки, — говорится в сообщении.
На данный момент специалисты окончили работы по усилению фундамента памятника. До конца октября будут завершены полировка гранитного постамента и золочение букв, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, отметили в Telegram-канале «Исторический музей. Официально».
13 июля, после восстановительных работ, соблюдая все меры предосторожности, памятник Минину и Пожарскому установили на прежний постамент. Корреспондент «Вечерней Москвы» присутствовал при возвращении памятника на Красную площадь.